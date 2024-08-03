Süper Kupa'nın VAR Hakemi Belli Oldu

Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşılaşacağı Süper Kupa finalinin VAR hakemi belli oldu. Karşılaşmada Mustafa İlker Coşkun'un VAR hakemi olarak görev yapacağı bildirildi.

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Süper Kupa'nın VAR Hakemi Belli Oldu

Galatasaray ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa finalinin VAR hakemi belli oldu.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapacak olan ismin Mustafa İlker Coşkun olduğu duyuruldu.

AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ve Onur Özütoprak görev yapacak.

Daha önce yapılan açıklamada karşılaşmada Atilla Karaoğlan’ın düdük çalacağı bildirilmişti.

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