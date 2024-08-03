Madalya Alan Sporcular Ne Kadar Para Ödülü Alacak?

Ülkeler, olimpiyatlara katılan sporculara çeşitli şekillerde ödüller veriyor. Peki, olimpiyatlarda madalya kazanan Türk atletler ne kadar para ödülü alacak?

Madalya Alan Sporcular Ne Kadar Para Ödülü Alacak?

Paris 2024 Olimpiyatları tüm heyecanıyla sürerken, Türkiye ekibinden madalya kazanan atletlerin alacağı para ödülü merak konusunu oldu.

Olimpiyatlara katılan her ülke farklı miktardaki para veya ev gibi ödüller ile madalya kazanan sporcularını ayrıca ödüllendiriyor.

MADALYA ALANLARA CUMHURİYET ALTINI VERİLİYOR

Türkiye'nin olimpiyatlarda madalya alan sporcularına ise cumhuriyet altını üzerinden ödül veriliyor. Yönetmeliğe göre; olimpiyatlarda altın madalya kazanan sporcu 1000 cumhuriyet altını, gümüş madalya kazanan isim 600 cumhuriyet altını ve bronz madalya alan sporcu ise 300 cumhuriyet altını ile ödüllendiriliyor.

10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde ülkemize gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç 600 cumhuriyet altını ile ödüllendirilecek.

Okçulukta Klasik Yay Erkek Takımımız, Paris'te tarihte ilk kez bronz madalya kazanmıştı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış 300'er cumhuriyet altını kazanacak.

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