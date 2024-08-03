Diyarbekirspor Başkanı İstifa Etti

Diyarbekirspor Başkanı Serkan Genç, istifa ettiğini duyurdu. Genç açıklamasında, "Büyük özveriyle yürüttüğüm Diyarbekirspor Kulübü başkanlığından bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirir, görevim esnasında desteğini esirgemeyen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Diyarbekirspor Başkanı İstifa Etti

Bu sezon TFF 2’nci Lig'de mücadele edecek Diyarbekirspor'da kulüp başkanı Serkan Genç, istifa ettiğini açıkladı.

Genç, “Büyük özveriyle yürüttüğüm Diyarbekirspor Kulübü başkanlığından bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirir, görevim esnasında desteğini esirgemeyen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Yeni sezonda TFF 2’nci Lig'de yer alacak Diyarbekirspor’un Kulüp Başkanı Serkan Genç, istifa etti. Yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü kulüp başkanlığı görevini bugün itibariyle bıraktığını ifade eden Genç, Demirören Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, "Büyük özveriyle yürüttüğüm Diyarbekirspor Kulübü başkanlığından bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirir, görevim esnasında desteğini esirgemeyen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kulübümüzün bundan sonra daha profesyonel bir yönetim anlayışıyla hareket etmesini temenni ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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