İstanbul Barosu'ndan Instagram Tepkisi

İstanbul Barosu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram’a erişim kısıtlaması getirilmesine tepki gösterdi. Baro açıklamasında, “Erişimin engellenmesi gerekçesinin bir an önce açıklanmasını; bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşların yurttaşların ifade özgürlüğünü koruyacak adımları atmasını bekliyoruz” denildi.

İstanbul Barosu'ndan Instagram Tepkisi

BTK’nın aldığı kararla Instagram’a dün erişim yasağı getirildi. İstanbul Barosu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Engelleme kararının gerekçesi resmi olarak açıklanmamış olsa da ifade özgürlüğünün bir parçası olan bilgi ve iletişim özgürlüğünün korunması gerektiğini, Anayasa Mahkemesi’nin benzer durumlar için verdiği ihlal kararları dikkate alınarak ilgili sosyal ağa erişimin engellenmesi gerekçesinin bir an önce açıklanmasını; bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşların yurttaşların ifade özgürlüğünü koruyacak adımları atmasını bekliyoruz.”

Kaynak: ANKA

Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
Gaziantep'te 30 Bini Aşkın Tarihi Geçmiş Ürün Ele Geçirildi Gaziantep'te 30 Bini Aşkın Tarihi Geçmiş Ürün Ele Geçirildi
MetroPOLL Araştırma'dan Yeni Anket: AKP'den Kopan Seçmenin Dikkat Çeken Tercihi... İttifak Ortağına Kötü Haber! AKP'den Kopan Seçmenin İlk Tercihi Dikkat Çekti
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
İsrail'den Bir Suikast Daha: Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü
24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları... İşte Instagram'ın Açılması İçin Bakanlığın Şartları...
Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü