MetroPOLL Araştırma'dan Yeni Anket: AKP'den Kopan Seçmenin Dikkat Çeken Tercihi... İttifak Ortağına Kötü Haber!

MetroPOLL Araştırma'dan çok konuşulacak bir anket daha geldi. Ankete göre 14 Mayıs 2023'te AKP'ye oy veren seçmenlerin diğer partiler arasından ilk tercihi CHP olurken, MHP ikinci sırada yer aldı. İşte detaylar...

MetroPOLL Araştırma'dan Yeni Anket: AKP'den Kopan Seçmenin Dikkat Çeken Tercihi... İttifak Ortağına Kötü Haber!

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sancar, araştırma şirketinin yapmış olduğu '14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy veren seçmenin bugünkü parti tercihleri' başlıklı anketi sosyal medya hesabından paylaştı.

Araştırma Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle 12-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında toplam 1699 kişiyle yapıldı.

Seçmenlere ''Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?'' diye sorulan ankette 14 Mayıs 2023 milletvekili seçiminde AKP'ye oy veren yüzde 35,32'lik seçmenin oransal ve puansal dağılımı paylaşıldı.

CHP İLK SIRADA

AKP'den kopan seçmenin diğer partiler arasından ilk tercihi CHP oldu. Kararsızların oranı tüm partilerin oranından fazlayken AKP'nin ittifak ortağı MHP ikinci sırada yerini aldı.

Anket sonucu şöyle:

MetroPOLL Araştırma'dan Yeni Anket: AKP'den Kopan Seçmenin Dikkat Çeken Tercihi... İttifak Ortağına Kötü Haber! - Resim : 1

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