İBB Duyurdu: KPSS'ye Gireceklere Ulaşım Ücretsiz

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) sınavına İstanbul'da girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, ulaşımı ücretsiz kullanabilecek. Bunun için sınav belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

İBB Duyurdu: KPSS'ye Gireceklere Ulaşım Ücretsiz

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) yarın yapılacak. İstanbul'da sınava girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Ulaşım İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre kentte, öğrenciler ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Kaynak: ANKA

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