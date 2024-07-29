Dervişoğlu’nun Başdanışmanı Belli Oldu

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı belli oldu. İYİ Partili Sedat Kılınç, Dervişoğlu'nun başdanışmanı olarak atandı.

Son Güncelleme:
Dervişoğlu’nun Başdanışmanı Belli Oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, başdanışmanlık görevine Sedat Kılınç'ı getirdi.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun imzasıyla yapılan görevlendirmede; "Parti tüzüğümüzün 47. maddesi beşinci fıkrası uyarınca Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine Sayın Sedat Kılınç atanmıştır. Bilgilerinize rica ederim" denildi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYIYDI

İş insanı Sedat Kılınç; 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den Melikgazi Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Özgür Özel, İYİ Partili Vekilin Nikah Şahidi OlduÖzgür Özel, İYİ Partili Vekilin Nikah Şahidi OlduGüncel

Dervişoğlu'ndan MHP'nin '154 Kişilik Listesi'ne Sert Tepki: Bu İnsafsızlıktır, İzansızlıktır, Saygısızlıktır... Allah Sizi Islah Etsin!Dervişoğlu'ndan MHP'nin '154 Kişilik Listesi'ne Sert Tepki: Bu İnsafsızlıktır, İzansızlıktır, Saygısızlıktır... Allah Sizi Islah Etsin!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Müsavat Dervişoğlu
Son Güncelleme:
Bahçeli Erdoğan'ı Hedef Alan İsrailli Bakanı Lanetledi Bahçeli Erdoğan'ı Hedef Alan İsrailli Bakanı Lanetledi
CHP MYK Toplandı: Masada Tüzük Kurultayı Var CHP MYK Toplantısı Başladı
Tatilde Berbere Gidenlere Çıkan Fiyat Beyinleri Yakacak Tatilde Berbere Gidenlere Çıkan Fiyat Beyinleri Yakacak
3 Marka Daha Apar Topar Kapatıp Gitti! O AVM'de Kepenk İndiren İndirene 3 Marka Daha Apar Topar Kapatıp Gitti! O AVM'de Kepenk İndiren İndirene
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
Demirören’den CNN Türk’ün Netanyahu Yayınını Eleştiren Habere Erişim Engeli O Yayın Sonrası Demirören Ailesi Mahkemeye Koştu!
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti
Mansur Yavaş'tan İktidara 'SGK Borcu' Tepkisi: 'Yönetemiyorsunuz, Suçu Başka Yerlere Atıyorsunuz' 'Müflis Tüccar Gibi Eski Defterleri Karıştırıyorsunuz'