Dervişoğlu’nun Başdanışmanı Belli Oldu
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı belli oldu. İYİ Partili Sedat Kılınç, Dervişoğlu'nun başdanışmanı olarak atandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, başdanışmanlık görevine Sedat Kılınç'ı getirdi.
Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun imzasıyla yapılan görevlendirmede; "Parti tüzüğümüzün 47. maddesi beşinci fıkrası uyarınca Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine Sayın Sedat Kılınç atanmıştır. Bilgilerinize rica ederim" denildi.
BELEDİYE BAŞKAN ADAYIYDI
İş insanı Sedat Kılınç; 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den Melikgazi Belediye Başkan Adayı olmuştu.
Kaynak: İHA
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