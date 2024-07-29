CHP MYK Toplandı: Masada Tüzük Kurultayı Var

CHP lideri Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP MYK'da 4-9 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan tüzük kurultayının görüşülmesi bekleniyor. CHP’nin tüzük kurultayıyla ilgili planlanan takviminde ise bir değişiklik bulunmuyor.

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CHP MYK Toplandı: Masada Tüzük Kurultayı Var

CHP, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.10'da başladı.

MYK’da, Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde 4 Eylül’de Sivas’ta başlaması kararlaştırılan tüzük kurultayının ele alınması bekleniyor.

KURULTAY 9 EYLÜL'DE

Tüzük kurultayı çalışmaları Sivas'ta başlatıldıktan sonra 5 Eylül’den itibaren Ankara’da devam edilecek. 8 Eylül’de tüzük komisyonunun çalışmalarının tamamlamasının ardından 9 Eylül’de kurultay gerçekleştirilecek.

Kurultayın erteleneceği, yapılmayacağı veya seçimli kurultaya dönüştürüleceği iddiaları kulislere yansırken, parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, CHP’nin tüzük kurultayıyla ilgili planlanan takviminde bir değişiklik bulunmuyor.

CHP’nin tüzük kurultayına ilişkin detayların, bugünkü MYK toplantısında netleşmesi bekleniyor.

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Kaynak: ANKA

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