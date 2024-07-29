15 Temmuz Darbe Girişimine İlk Direnenlerdendi! Emekli Albay Güven Şağban'ın Koruma Kararları da Kaldırılmış

15 Temmuz darbe girişimine ilk direnen subaylardan olan ve öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtulan Emekli Albay Güven Şağban, 19 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Darbe girişimi sonrası emekliye sevk edilen Şağban’ın koruma kararlarının da Ankara Valiliği tarafından kaldırıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, "Devleti esir alan zorbalık" başlıklı yazısında, "Kendi kaderimizi izler gibi günlerce, aylarca, yıllarca izledik. Mafya mensupları, uyuşturucu baronları, çete liderleri, karapara aklayıcılar; İçişleri Bakanlığı koridorlarında poz veriyor, çakarlı arabalarla geziyor, koruma ordusuyla dolaşıyordu. Gelgelelim, asıl korunması gerekenler saldırganlara adeta yem ediliyordu" diyerek, Şağban'a tahsis edilen korumaların İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ankara Valiliği tarafından, mahkemenin tüm kararlarına rağmen her defasında nasıl geri çekildiğini anlattı.

'KORUMA KARARLARI KALDIRILARAK FETÖ’YE 'ALIN VURUN' DENİLDİ'

Dönemin Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Plan ve Güvenlik Daire Başkanı Albay Güven Şağban'ın, hükümet medyasında da kahraman olarak tanıtıldığını, darbeciler tarafından vurulacakken silahın tutukluk yaptığı anın defalarca gösterildiğini belirten Terkoğlu, şunları yazdı:

"FETÖ darbeyi başarsa o gecenin sonunda öldürülecekti. FETÖ başaramadı. Jandarma, İçişleri Bakanlığı’na bağlandı. İlk iş olarak darbe gecesi karargâh önünde FETÖ’ye ilk kurşunu atan askerler tasfiye edildi. Yetmedi, koruma kararları kaldırılarak FETÖ’ye 'Alın vurun' denildi. Kuşkusuz bunun sebebi, Atatürkçü askerlerin, 15 Temmuz sonrasında, 14 Temmuz’dan devam eden stratejilere karşı çıkmasıydı."

Terkoğlu, "Mafyadan baronlara suç örgütü liderleri korumalarla, çakarlarla gezip eski içişleri bakanıyla fotoğraf albümü yaratırken; mahkeme içişleri bakanının 'hukuk tanımazlığı'nı açık bir şekilde kayıtlara geçirdi" ifadelerini kullandı.

GÜVEN ŞAĞBAN KİMDİR?

Güven Şağban, 1969 Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Ankara’da, Ortaokul ve Liseyi Kütahya’nın Simav İlçesinde tamamlamıştır. 1990 yılında Kara Harp Okulundan, 2000 yılında ise Kara Harp Akademisinden mezun olan Güven Şağban, Jandarma Subayı olarak görev yapmıştır. Takım, Bölük, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kurmay Subay olarak hizmet vermiş, ayrıca Plan Subayı, Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

2007-2008 yıllarında İtalyan Güvenlik Akademisini tamamlamış ve 2011-2013 yılları arasında Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde üye olarak görev yapmıştır. Güven Şağban, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Plan ve Güvenlik Daire Başkanı iken, 15 Temmuz darbe girişiminde rehin alınmış ve gazi olmuştur.

Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olan Güven Şağban, aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde “Kamu Yönetimi” alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Tayin Daire Başkanı iken 2017 yılında Kurmay Albay rütbesinde emekliye ayrılan Güven Şağban, Ankara Barosuna kayıtlıdır.

Güven Şağban, VIP Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun kurucusudur. Evli ve iki erkek çocuk sahibi olan Şağban, İngilizce ve İtalyanca dillerini bilmektedir.