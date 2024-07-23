AKP'den Yeni Açıklama: Erdoğan ile Esad Görüşecek mi?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan-Esad görüşmesiyle ilgili de konuşan Çelik, son günlerde çıkan

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AKP'den Yeni Açıklama: Erdoğan ile Esad Görüşecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesindeki basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

Son dönemde gündeme gelen Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme adımları ile ilgili de konuşan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Suriye ile ilişkileri düzeltmek üzere Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme talimatı verdiğini söylemişti.

ESAD, GÖRÜŞMELERE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Suriye Devlet Başkanı Esad'tan karşılık gelmiş ve görüşmeye yeşil ışık yakarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez ama bu, kuralların dışına çıkmamız gerektiği anlamına gelmez"

GÖRÜŞMENİN YERİ BELLİ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde iktidara yakınlığıyla bilinen Daily Sabah'ta yayımlanan haberde, Erdoğan ile Esad'ın Ağustos ayında Moskova'da görüşeceği iddia edilmişti.

Dışişleri'nde görevli üst düzey bir yetkili ise Daily Sabah'ta yayımlanan haberi yalanlayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Suriye Cumhurbaşkanı Esad’la Moskova’da bir görüşme yapacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'den Yeni Açıklama: Erdoğan ile Esad Görüşecek mi? - Resim : 1

ERDOĞAN İLE ESAD GÖRÜŞECEK Mİ?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Erdoğan-Esad görüşmesi" ile ilgili konuya da değinen Çelik, "İstihbarat kurumları belli aralıklarla görüşüyor. Kurumların olgunlaştırdığı dosya siyasi düzeye gelip, sonra Dışişleri Bakanlarının oluşturacağı çerçeve Cumhurbaşkanımıza ve Suriye Devlet başkanına sunulur. Ondan sonra bir takvim oluşturulur. Bu iki devlet arasında görüşmeyle mi olur, aracı bir ülkeyle mi olur bu da olgunlaşması gereken bir konu." dedi.

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