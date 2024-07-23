Leylek Yavrusu Yuvasında Tek Kaldı: Ekipler Harekete Geçti

Erzurum'da yuvasında yalnız kalan leylek yavrusu koruma altına alındı. Leylek yavrusu büyüdükten sonra doğaya bırakılacak.

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Leylek Yavrusu Yuvasında Tek Kaldı: Ekipler Harekete Geçti

Aziziye ilçesinin Söğütlü Mahallesi sakinleri, elektrik direğindeki yuvada yalnız yaşayan bir leylek yavrusu ile kara yolunda telef olmuş başka leyler görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Aras EDAŞ ekiplerinin yardımıyla yuvadan indirilen leylek yavrusu, DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak teslim aldı.

Albayrak tarafından ilk müdahalesi ve bakımı yapılan leylek yavrusunun şırınga yardımıyla beslenmesine devam ediliyor.

Veteriner Hekim Albayrak, mahalle sakinlerinin leyleklerin varlığını bildiklerini belirterek, "Mahalle sakinleri kara yolunda leylek cesetleri buluyor, dolayısıyla trafik kazasından telef olduğunu düşünüyoruz. Durum bize intikal edince Aras EDAŞ ekiplerinin yardımıyla yavru leyleği yuvadan indirip bakım ve beslenmesine başladık." dedi.

Leylek yavrusunun erişkin yaşa gelinceye kadar bakım ve beslenmesine devam edeceklerini aktaran Albayrak, daha sonra leyleği doğaya salacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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