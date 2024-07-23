Aydın'da Depreme Dayanıksız Lojmanların Yıkımına Başlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen kamu binalarının yıkım çalışmaları hız kazandı. Okullarda bir yandan devam eden çalışmaların yanında Çeltikçi Mahallesi Huzur Sitesi yanında bulunan polis lojmanlarının da yıkımına başlandı.



Geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanılan Ticaret Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Fahrettin Uyguntüzel İlkokulu binalarının yıkımının ardından, Çeltikçi İlk ve Ortaokulu da yıkım aşamasında bulunuyor. Bu okullara ek olarak, Çeltikçi Mahallesi Huzur Sitesi'nde yer alan 22 konutluk polis lojmanlarının yıkımına da güvenlik önlemleri alınarak başlandı.



Yıkılan binalar arasında depreme dayanıksız raporu verilen kamu kurum binaları da bulunuyor. Çeltikçi Mahallesi'ndeki Huzur Sitesi'nde yer alan iki bloktan oluşan polis lojmanlarının yıkımı, ilçedeki depreme dayanıksız yapıların yıkımı sürecinin bir parçası olarak devam ediyor. Söke'deki Polis lojmanları uzun süredir atıl durumda duruyordu.