Gaziantep'te 1 Tonu Aşkın Kaçak Peynir Ele Geçirildi

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından güvenli gıda denetimlerinde depo olarak kullanılan kayıtsız bir işletmede 1 ton 112 kilogram kaçak peynir ele geçirildi.



Gaziantep Valiliği Koordinasyonunda Tarım Orman İl Müdürlüğü ile Şahinbey Belediyesi ekipleri tarafından güvenli gıda denetimlerinde depo olarak kullanılan kayıtsız bir işletmede

nerede üretildiği bilinmeyen ve hijyenik olmayan şartlarda muhafaza edilen 1 ton 112 kilogram peynir ele geçirildi.

Ekipler tarafından işletme mühürlenerek gerekli yasal işlemler uygulandı.