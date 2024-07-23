Eskişehir Cezaevi'nden Kaçtı, Kütahya'da Yakalandı

Eskişehir Cezaevi'nden firar eden hükümlü, Kütahya'da yakalandı.

Eskişehir Cezaevi'nden Kaçtı, Kütahya'da Yakalandı

Kütahya'da hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan ve Eskişehir Cezaevi'nden firar eden hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şubesi ekipleri yaralama, tehdit, hakaret, reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapsi bulunan firari hükümlü 42 yaşındaki A.O.G. Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı.

Kaynak: İHA

Dilencinin Hesabından 191 Bin TL Çıktı! Dilencinin Hesabından 191 Bin TL Çıktı!
TEM Otoyolu'nda Kamyonet Devrildi TEM Otoyolu'nda Kamyonet Devrildi
NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler NOW TV'den Sandık Kokusu Dizisine İddialı Rakip: Kadroya Genç Yıldızı Transfer Ettiler
Star TV'ye Veda Mı Ediyor? Yalı Çapkını Dizisinin Başrolü Yeni Anlaşma Yaptı Star TV'ye Veda Mı Ediyor? Yalı Çapkını Dizisinin Başrolü Yeni Anlaşma Yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Buğday ya da Kepek Değil! En Sağlıklı Ekmeği Bakın Neymiş Buğday ya da Kepek Değil! En Sağlıklı Ekmeği Bakın Neymiş
Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı! Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!