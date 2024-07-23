TEM Otoyolu'nda Kamyonet Devrildi

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan kamyonet devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

TEM Otoyolu'nda Kamyonet Devrildi

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Yukarı Soku Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde seyreden Murat T. yönetimindeki 38 AJA 176 plakalı kamyonet, Yukarı Soku Mahallesi mevkisinde kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan kamyonet, yolda savrularak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı sürücü araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda aksayan trafik aracın kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

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Kaynak: İHA

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