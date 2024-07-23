Dilencinin Hesabından 191 Bin TL Çıktı!

Zabıta ekiplerince yakalanan ve sonrasında banka hesapları aranan bir dilencinin banka hesabından 191 bin TL çıktığı görüldü.

Dilencinin Hesabından 191 Bin TL Çıktı!

Çorum'da zabıta ekipleri tarafından, dilencilik yapan kadının kontrol edilen banka hesabından 191 bin TL çıktı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşların manevi duygularını sömüren dilencilere göz açtırmıyor. Yakalanan bir dilencinin banka hesabında görülen para miktarı zabıta ekibini hayrete düşürdü.

Dilencinin Hesabından 191 Bin TL Çıktı! - Resim : 1

Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde dilencilere denetimlerini sürdürüyor. Şenyurt 9. Sokak üzerinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.D. isimli kadın, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada üzerinden 100 TL'ye yakın para çıkan kadının banka hesap cüzdanında ise 191 bin TL parası olduğu tespit edildi. M.D. isimli dilenci hakkında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandı.

Dilencinin Hesabından 191 Bin TL Çıktı! - Resim : 2

Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çeşitli bahanelerle dilencilik yaparak yardımsever insanların duygularını sömüren kişilere itibar edilmemesi istendi. Açıklamada, bu tür denetimlerin devam edeceği ve kentte dilencilik yapan kişilere taviz verilmeyeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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