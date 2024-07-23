İstanbul İçin Tehlike Çanları Çalıyor! Afet Sıcakları Nedeniyle Artık Had Safhada

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla barajlardaki doluluk oranı da tehlike altına girdi. İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 61.03 olarak ölçüldü.

Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, “Bu yaz afet ölçeğinde sıcak havalar yaşıyoruz. Sıcaklığın, nemin yüksek olması yüzünden günlük 3.5 milyon ton su harcamamız herhalde 4’e doğru yaklaşmaya başladı. Mümkün olduğu kadar suyun dikkatli kullanılmasında fayda var. Sıcaklarla birlikte buharlaşma had safhada, su yüzeyindeki buharlaşmadan dolayı ve su kullanımının artmasından dolayı barajlardaki su miktarı azalıyor” ifadelerini kullanarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları etkisini artırırken, İstanbul da aşırı sıcaklardan nasibini alan kentler arasında yer aldı. İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Meteoroloji Mühendisi, Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, vatandaşlara 10.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında mümkün oldukça dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Özdemir, konuya ilişkin açıklamasına devam ederken, şunları kaydetti:

"İnanılmaz sıcak havalar var, bu yaz mevsimi afet ölçeğinde sıcak havalar yaşıyoruz. Geçtiğimiz haziran ayı tüm haziran aylarının sıcaklık rekorunu kırdı. Temmuz ayında da aynı şekilde devam ediyor, üstüne nem de fazla olmaya başladı. Bunun sebebi denizlerin sıcak olması ve poyraz rüzgarlarının hızlı bir şekilde Karadeniz’deki nemi, metropol üzerine taşıması ve metropoldeki yüksek binaların arasında rüzgarın kanalize olarak hızını kaybetmesi ve su buharını orada bırakması şeklinde kendini gösterdi. Tabi ki metropolün şartları çok ağır, 5 milyonun üzerinde araç, klima, betonlaşma neticesinde asfalt yüzeyin ve beton yüzeyin ısıyı hızlı bir şekilde atmosfere yayması ve şehirler üzerinde kullanılan yakıtların sonucunda ısı adalarının oluşması. Bu ısı adaları da hava sıcaklarının artmasına etki etmektedir. Yüksek nemli ve sıcak havanın etkisiyle tropikal geceler yaşamaya başladık. Maalesef Türkiye ve genelde İstanbul gibi büyük metropoller, sıcaklığı aşırı derecede ve can yakıcı şekilde hissetmeye başladı, bu da yaz boyunca devam edecek.”

‘BUHARLAŞMA HAD SAFHADA’

Özdemir, yazın bir ay daha uzayabileceği öngörüsünde bulunurken, geçen yıl baraj doluluk oranlarının yüzde 20 civarında olduğunu ancak bu yıl yüzde 60’larda seyrettiğini söyleyerek, “Şu anda sanki su açığımız var gibi gözükmüyor ama haziran ve temmuz aylarında yağışsız günler geçirmeye başladık. Sıcaklığın, nemin yüksek olması yüzünden günlük 3.5 milyon ton su harcamamız herhalde 4’e doğru yaklaşmaya başladı. Mümkün olduğu kadar suyun dikkatli kullanılmasında fayda var. Yağış esnasındaki yağmur suyunu biriktirmemiz lazım, kullanılan suların bir miktarının geri dönüşümünün sağlanması lazım” ifadelerini kullandı.

Özdemir, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

Sıcak havalarda muhakkak yaşlılar, hamile kadınlar ve kronik hastalığı olanların belli saatlerde işleri yoksa eğer, evde veyahut kapalı alanlarda, doğal havalandırma olan alanlarda zaman geçinmelerinde fayda var. Bol giysiler giymeli, bol sıvı tüketilmeli, uyku düzenine dikkat edilmeli. Vatandaşlarımız orman yangınlarına çok dikkat etmeli, ormanlarımız ciğerlerimizdir olmazsa olmazlarımızdır. Mümkün olduğu kadar ormanlarımızı korumamız gerekiyor, en ufak bir yangın olayında hemen ilgili kuruluşlara bildirmemiz gerekiyor. Bu yıl buharlaşmanın çok miktarda olması barajlarımızdaki suyu da etkiliyor, barajlarımızın su miktarının azalmasına sebep. Müthiş bir buharlaşma var, rüzgar, sıcakla birlikte buharlaşma had safhada, su yüzeyindeki buharlaşma yüzünden, kullanım da arttığı için barajlarımızdaki su miktarı hızlı bir şekilde azalıyor.”

Kaynak: İHA