Tekirdağ'da Sağanak Etkili Oldu, Edirne İçin Uyarı Geldi

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Edirne için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Tekirdağ'da Sağanak Etkili Oldu, Edirne İçin Uyarı Geldi

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne'nin güneyi için de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Tekirdağ, öğleden sonra gök gürültülü sağanak başladı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Sağanakla etkili olan kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkiledi. Süleymanpaşa ilçesinde kurulan pazarda esnaf, tezgahını rüzgardan korumak için çaba harcadı.

EDİRNE'NİN GÜNEYİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne'nin güneyi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar Edirne'nin Enez, İpsala ve Keşan ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: DHA

Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe
İstanbul İçin Tehlike Çanları Çalıyor! Afet Sıcakları Nedeniyle Artık Had Safhada İstanbul İçin Tehlike Çanları Çalıyor!
Doğu Perinçek'ten 'CHP Neden İktidar Olamaz?' Toplantısı: 7 Madde Sıraladı, DEM Parti'yi ve LGBTİ+'ları Hedef Aldı Perinçek'ten 'CHP Neden İktidar Olamaz?' Toplantısı
İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Buğday ya da Kepek Değil! En Sağlıklı Ekmeği Bakın Neymiş Buğday ya da Kepek Değil! En Sağlıklı Ekmeği Bakın Neymiş
Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı! Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!