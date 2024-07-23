'Erdoğan ile Esad Görüşecek' İddiasına Bir Açıklama da Suriye'den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşme yapılacağı haberleri sık sık gündeme gelirken, bu haberlere dün bir yenisi daha eklendi. Daily Sabah’ın haberinde, Erdoğan ile Esad’ın Moskova’da görüşeceği iddia edildi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr’e konuşan bir Suriyeli yetkili, haberin doğru olmadığını söyledi. İlgili haber Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı tarafından da yalanlanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili konuya ilişkin açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Suriye Cumhurbaşkanı Esad’la Moskova’da bir görüşme yapacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" demişti.

İRAN’DAN NORMALLEŞMEYE TAM DESTEK

Dün Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la görüşen İran Dışişleri Bakanlığı danışmanı Ali Aşgar Hacı, Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme girişimlerine destek verdiklerini söyleyerek, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için çaba sarf etmeye devam edeceklerini bildirdi.