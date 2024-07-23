'Erdoğan ile Esad Görüşecek' İddiasına Bir Açıklama da Suriye'den

Erdoğan ile Esad'ın Moskova'da görüşeceği iddialarına bir yalanlama da Suriye cephesinden geldi. Suriyeli yetkili ilgili haberin doğru olmadığını söyledi.

Son Güncelleme:
'Erdoğan ile Esad Görüşecek' İddiasına Bir Açıklama da Suriye'den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşme yapılacağı haberleri sık sık gündeme gelirken, bu haberlere dün bir yenisi daha eklendi. Daily Sabah’ın haberinde, Erdoğan ile Esad’ın Moskova’da görüşeceği iddia edildi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr’e konuşan bir Suriyeli yetkili, haberin doğru olmadığını söyledi. İlgili haber Türkiye’nin Dışişleri Bakanlığı tarafından da yalanlanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili konuya ilişkin açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Suriye Cumhurbaşkanı Esad’la Moskova’da bir görüşme yapacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" demişti.

İRAN’DAN NORMALLEŞMEYE TAM DESTEK

Dün Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la görüşen İran Dışişleri Bakanlığı danışmanı Ali Aşgar Hacı, Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme girişimlerine destek verdiklerini söyleyerek, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için çaba sarf etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Dışişleri Yetkilisinden Erdoğan-Esad Görüşmesine YalanlamaDışişleri Yetkilisinden Erdoğan-Esad Görüşmesine YalanlamaSiyaset

Etiketler
Suriye Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Beşar Esad
Son Güncelleme:
Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor
Yağmur Sonrası Patladı, Gören Dönüp Bir Daha Baktı! Genişliği Tam 40 Santimetre Yağmur Sonrası Patladı, Gören Dönüp Bir Daha Baktı
Bazı Rakılar Raflardan Kalkıyor Bazı Rakılar Raflardan Kalkıyor
İstanbul'da 14 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar! Saldırgan Tutuklandı İstanbul'da 14 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar! Saldırgan Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı! Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!
Parti İçinden Ali Babacan’a Çok Ağır Suçlamalar: 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!' 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!'