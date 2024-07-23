İstanbul'da 14 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar! Saldırgan Tutuklandı
İstanbul Avcılar'da bulunan plajın duş kabininde bir çocuk cinsel istismara uğradı. 14 yaşındaki erkek çocuğuna istismarda bulunan T.Ç. isimli şüpheli tutuklandı.
Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan halk plajına ailesi ile giden 14 yaşındaki M.A., akşam saatlerinde denizden çıktıktan sonra çevrede bulunan bir duş kabinine girdi.
Edinilen bilgiye göre; M.A.'nın içeride olduğu sırada T.Ç. isimli şüphelinin, zorla duş alma kabinine girerek çocuğa cinsel istismarda bulundu. M.A.'nın ailesinin durumu fark etmesiyle saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
TUTUKLANDI
Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde T.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. T.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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