Yağmur Sonrası Patladı, Gören Dönüp Bir Daha Baktı! Genişliği Tam 40 Santimetre

Uzun süredir sağanak yağışın etkili olduğu Kars'ta şehir merkezi ve çayırlarda çıkan mantarlar görenleri hayrete düşürdü. dev mantarlarının bazılarının genişliği ise tam 40 santimetre.

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Yağmur Sonrası Patladı, Gören Dönüp Bir Daha Baktı! Genişliği Tam 40 Santimetre

Kars, uzun süredir sağanak yağışın etkisi altında. Yağışların ardından ortaya çıkan manzara ise vatandaşları hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Yağmur Sonrası Patladı, Gören Dönüp Bir Daha Baktı! Genişliği Tam 40 Santimetre - Resim : 1

Şehir merkezi ve ilçelerdeki çayırlarda çıkan dev beyaz mantarları gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Yağmur Sonrası Patladı, Gören Dönüp Bir Daha Baktı! Genişliği Tam 40 Santimetre - Resim : 2

Vatandaşların bir kısmı topladıkları dev mantarları satarken evinde değerlendirenler de oldu.

Yağmur Sonrası Patladı, Gören Dönüp Bir Daha Baktı! Genişliği Tam 40 Santimetre - Resim : 3

Yahni Dağı eteklerinde toplanan mantarlardan bazılarının genişliğinin 40 santimetreyi bulduğu görüldü.

Yağmur Sonrası Patladı, Gören Dönüp Bir Daha Baktı! Genişliği Tam 40 Santimetre - Resim : 4

Kaynak: AA

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