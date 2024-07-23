Yağmur Sonrası Patladı, Gören Dönüp Bir Daha Baktı! Genişliği Tam 40 Santimetre

Kars, uzun süredir sağanak yağışın etkisi altında. Yağışların ardından ortaya çıkan manzara ise vatandaşları hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Şehir merkezi ve ilçelerdeki çayırlarda çıkan dev beyaz mantarları gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Vatandaşların bir kısmı topladıkları dev mantarları satarken evinde değerlendirenler de oldu.

Yahni Dağı eteklerinde toplanan mantarlardan bazılarının genişliğinin 40 santimetreyi bulduğu görüldü.

Kaynak: AA