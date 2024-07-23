Survivor Benzeri Yarışmada Şoke Eden Olay: Koruma Altındaki Kuşu Yedi

ABD'de yayınlanan Survivor tipi bir yarışmada, koruma altındaki kuşu yiyen yarışmacı diskalifiye edildi. Programın yapımcı şirketi ise Yeni Zelanda'dan uyarı aldı.

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Survivor Benzeri Yarışmada Şoke Eden Olay: Koruma Altındaki Kuşu Yedi

ABD’de yayınlanan 'Race to Survive’ isimli yarışmada, koruma alıntında olan kuşu öldürüp yiyen yarışmacı diskalifiye edildi. Yarışmacıların yemek ihtiyaçlarını karşılamak için avlandığı yarışma Yeni Zelanda Koruma Departmanı, ABD merkezli Original Productions isimli prodüksiyon şirketine uyarıda bulundu.

Survivor Benzeri Yarışmada Şoke Eden Olay: Koruma Altındaki Kuşu Yedi - Resim : 1

BBC’nin aktardığı habere göre, ‘weka’ isimli uçmayan kuşun nesli, Yeni Zelanda'nın büyük bir bölümünde tükenmiş durumda ve kuş, 'tam koruma altındaki' türler arasında yer alıyordu. Radio New Zealand'ın paylaştığı video klipte, Spencer 'Corry' Jones'un özür dilediği, 'aptalca' bir hata yaptığını ve 'açlığa hazırlıklı olmadığını' söylediği anlara yer verildi.

Olayın ardından "Yaptığım şey Yeni Zelanda'ya saygısızlıktı; özür dilerim" diyen Jones'un yanı sıra takım arkadaşı Oliver Dev de yarışmanın sekizinci bölümünde diskalifiye oldu.

Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Dylan Swain, 1News kanalına yaptığı açıklamada, "Yine de koruma altındaki yerli bir türü öldürüp yemek kabul edilemez" diyerek şirketin, program katılımcılarının doğa koruma yasalarına uyması gerektiği konusunda uyarıldığını belirtti.

CEZASI 100 BİN YENİ ZELANDA DOLARI

1953 tarihli Yaban Hayatı Kanunu'nca koruma altındaki türlere zarar verilmesi halinde, kişiler 2 yıl hapis cezası ya da 100 bin Yeni Zelanda doları (yaklaşık 60 bin ABD doları) para cezası ile karşı karşıya kalabiliyor.

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