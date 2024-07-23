Avcılar'da Geri Dönüşüm Tesisindeki Yangın Kontrol Altında

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

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Avcılar'da Geri Dönüşüm Tesisindeki Yangın Kontrol Altında

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 11.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler müdahale etmeye çalıştı ancak alevler büyüyünce itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, yangına müdahale ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlattı.

Avcılar'da Geri Dönüşüm Tesisindeki Yangın Kontrol Altında - Resim : 1

Yangının ilk anlarında alevlere müdahale etmeye çalışan Selim Karadağ o anları anlattı. Karadağ, içeride çok fazla plastik ve tüp olduğunu ifade ederek, "Yangın çıktığını gördüm, ben hortumla müdahale ettim ama ne kadar müdahale edebilirim. Hemen itfaiyeyi aradık. İçeride plastik, naylon, kimyasal dolu. Ne ararsanız var. Her şey buranın içinde yığılıydı. Ben en çok belediyeden şikayetçiyim, buradan da şikayetçiyim. Biz müdahale ettik ama kimyasalları nasıl söndürelim. Bidonlar yandı, variller binanın üzerine fırladı cephenin duvarlarını patlattı. Variller otobanın kenarına sıçradı orada yangın çıktı. Komple mahalle yanıyordu. Burada hasar çok itfaiye hızlı geldi" dedi.

Kaynak: DHA

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