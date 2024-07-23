Afyon'da Jandarmadan Kenevir Baskını

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde jandarma tarafından Eber Gölü'nde sazlık alanında dikili kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eber Gölü'ndeki sazlık alanda kenevir dikili olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma dron ile yaptığı denetimde tarlada kenevir dikili olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda göl içerisinde sazlık alanda ekili 2 bin 790 kök kenevir, 15 kilo 450 gram esrar maddesi ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ş. işlemlerinin ardından tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA