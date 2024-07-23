Afyon'da Jandarmadan Kenevir Baskını

Afyonkarahirsar'da jandarma ekipleri Eber Gölü'nde sazlık alanında dikili kenevir bitkisi dikilen sazlık alana baskın düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Afyon'da Jandarmadan Kenevir Baskını

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde jandarma tarafından Eber Gölü'nde sazlık alanında dikili kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eber Gölü'ndeki sazlık alanda kenevir dikili olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma dron ile yaptığı denetimde tarlada kenevir dikili olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda göl içerisinde sazlık alanda ekili 2 bin 790 kök kenevir, 15 kilo 450 gram esrar maddesi ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ş. işlemlerinin ardından tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Afyon
Son Güncelleme:
Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor
Eşini Boynu ve Ayaklarından Bağlamıştı: Dehşete Düşüren Detaylar! Eşini Boynu ve Ayaklarından Bağlamıştı: Dehşete Düşüren Detaylar!
1 Milyon Euroyu Çalıp Kayıplara Karıştı, Havalimanında Yakalandı 1 Milyon Euroyu Çalıp Kayıplara Karıştı, Havalimanında Yakalandı
Star TV'ye Veda Mı Ediyor? Yalı Çapkını Dizisinin Başrolü Yeni Anlaşma Yaptı Star TV'ye Veda Mı Ediyor? Yalı Çapkını Dizisinin Başrolü Yeni Anlaşma Yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı! Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!
Bahçeli'nin İşletmesini CHP'li Belediyeden Aldığı Huzurevinde Fahiş Zam! Bahçeli'ye Geçen Huzurevinde Fahiş Zam!