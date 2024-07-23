1 Milyon Euroyu Çalıp Kayıplara Karıştı, Havalimanında Yakalandı

İstanbul'da çalıştığı emlakçının 1 milyon Euro'sunu dolara çevirdikten sonra kayıplara karışan şüpheli havalimanında yakalandı.

Son Güncelleme:
1 Milyon Euroyu Çalıp Kayıplara Karıştı, Havalimanında Yakalandı

İstanbul Fatih’te çalıştığı emlakçıya ait 1 milyon Euro’yu çaldıktan sonra döviz bürosuna götürerek dolara çevirip ortadan kaybolan Mehmet E.Ç. (50) düzenlenen operasyonla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

1 Milyon Euroyu Çalıp Kayıplara Karıştı, Havalimanında Yakalandı - Resim : 1

Şüphelinin döviz bürosunda parayı bozdurup çaldığı anlar güvenlik kamerasına yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te emlakçılık yapan B.B. polise başvurarak yanında çalışan bir kişiye döviz bürosunda dolara çevirmesi için 1 milyon Euro verdiğini, ancak çalışanın parayı alarak ortadan kaybolduğunu söyledi. Polis ekiplerinin şikayet üzerine başlattığı soruşturmada şüpheli Mehmet E.Ç.’nin olayın ardından paralarla birlikte Iğdır’a gittiği tespit edildi. Polis yaptığı incelemede şüphelinin döviz bürosunda parayı dolara çevirdiği anların güvenlik kamerasına ulaştı. Başka bir güvenlik kamera görüntüsünde ise şüphelinin para dolu çantayla bir taksiye bindiği, ardından yürüyerek uzaklaştığı görüldü.

1 Milyon Euroyu Çalıp Kayıplara Karıştı, Havalimanında Yakalandı - Resim : 2

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli Mehmet E.Ç.’nin 19 Temmuz 2024 tarihinde Iğdır’dan uçakla İstanbul’a geleceği bilgisine ulaşıldı. İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelinin sorgusunda hırsızlığı ihtiyacı olduğu için yaptığını söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Dolar Euro
Son Güncelleme:
Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor
'Kredi Kart Aidatı İadesi' Dolandırıcılığı! O Linke Sakın Tıklamayın, Tüm Bilgileriniz Çalınabilir O Linke Sakın Tıklamayın, Tüm Bilgileriniz Çalınabilir
Feci Kaza: Dünyayı Gezen Rus YouTuber, Türkiye'de Öldü! Dünyayı Gezen Rus YouTuber, Türkiye'de Öldü!
Bazı Rakılar Raflardan Kalkıyor Bazı Rakılar Raflardan Kalkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı! Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!
Bahçeli'nin İşletmesini CHP'li Belediyeden Aldığı Huzurevinde Fahiş Zam! Bahçeli'ye Geçen Huzurevinde Fahiş Zam!