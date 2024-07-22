Dışişleri Yetkilisinden Erdoğan-Esad Görüşmesine Yalanlama

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşeceğine yönelik iddiaları yalanladı.

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Dışişleri Yetkilisinden Erdoğan-Esad Görüşmesine Yalanlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşebileceklerine dair açıklamalarının ardından beklenen Erdoğan-Esad görüşmesinin Moskova’da yapılmasının planlandığı iktidara yakınlığıyla bilinen Daily Sabah'ta iddia edilmişti.

Haberde konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağın, “Erdoğan ile Esad arasındaki ilk görüşmenin Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılması planlanıyor” dediği aktarıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da bir araya geleceği yönündeki haberler yalanlandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili konuya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Suriye Cumhurbaşkanı Esad’la Moskova’da bir görüşme yapacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova’da görüşme yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

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Kaynak: ANKA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Beşar Esad
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