Selma Ateş'ten MHP'ye Sert Sözler: 'Tüm Katiller Ülkü Ocakları Yöneticisi Olduğu İçin...'

Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş davası, 1-5 Temmuz tarihleri arasında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

22 sanığın tutuklu yargılandığı davada eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in yanı sıra, suikaste ilişkin aralarında MHP eski Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın da bulunduğu 17 kişi hakkında ayrı soruşturma yürütülüyor.

MHP'li üst düzey isimlerin de suikast ile bağlantılı olduğu Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş tarafından sıklıkla dile getirilmişti.

MHP, MAĞDUR SIFATIYLA KATILMA TALEBİNDE BULUNMUŞTU

İlk duruşması 1 Temmuz'da görülen davada MHP avukatları, davaya "mağdur" sıfatıyla katılma talebinde bulunmuş ancak mahkeme heyeti, MHP'nin suçtan doğrudan zarar görme vasfı olmaması sebebiyle katılma talebini oy birliğiyle reddetmişti.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugün yayımlanan yazısında MHP'nin Sinan Ateş davasında "suçtan zarar gören" olarak katılma talebinde bulunduğu dilekçedeki ayrıntıları kaleme aldı. MHP avukatları, mahkemeye verdiği dilekçede aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 154 kişinin ismini vererek mahkemeye çağrılmalarını istediğini belirtti.

SİNAN ATEŞ'İN ABLASINDAN TEPKİ

MHP'nin söz konusu başvurusuna, Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'ten tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ateş, "Çok doğru suçtan zarar gören MHP'dir, Neden biliyor musunuz,tüm katiller Ülkü Ocakları yönetici olduğu için..." ifadelerini kullandı.

'TÜM KATİLLER ÜLKÜ OCAKLARI YÖNETİCİSİ OLDUĞU İÇİN...'

Ateş'in paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Çok doğru suçtan zarar gören MHP'dir.

Neden biliyor musunuz, tüm katiller Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu için…..

Siz Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış Sinan Ateş’i Ülkü ocakları yöneticilerine katlettirdiniz ? Katili Ankara’dan İstanbul’a taşıyan araç kimin Bu araç kime tahsisli İçerdekilerin kaç tanesi Ülkü Ocakları yöneticisi ?"