Sera Kadıgil 4. Maddeye Dikkat Çekmişti: Değişikliğe Gidildi

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sürerken, toplantıya alınmayan hayvan hakları savunucuları, Meclis koridorlarında slogan atarak, alkışlarla eylem yaptı. Tartışmaların yaşandığı komisyonda muhalefet milletvekilleri kanun teklifine karşı tepkilerini dile getiriyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin dikkati çektiği Meclis'te, komisyon toplantı salonunun olduğu koridordaki, komisyon çalışmalarının izlendiği televizyonun kaldırılması da ipleri daha fazla gerdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, komisyonda yaptığı konuşmada, sokaklarda yaşayan hayvanların toplanmasını içeren maddeye tepki gösterdi.

Sera Kadıgil sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde şunları yazarak paylaştı:

“Komisyonda şu an görüşülen ve sokak hayvanlarını ölüme mahkum eden 4. Madde üzerine. Geçen toplantıda tek tek maddeleri anlattık. İddia ettikleri “çocukları koruma” amacıyla bu teklifin uzaktan yakından bi alakası olmadığını uzman görüşleriyle İSPAT ETTİK. Ama sadece muhalefetin değil tüm uzmanların İNSAN SAĞLIĞINA DA ZARAR VE FELAKET olarak nitelediği bir teklifi azimle neden hala görüşüyoruz? Bugün sorulması gereken asli soru budur; Biz neden halkın %85’inin alenen karşı olduğu bir katliam teklifini görüşüyoruz? Amaç nedir? Bu aleni kaos planı kime aittir?”

4. MADDEDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ!

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine geçtiğimiz çarşamba günü düzenlenen ilk komisyon toplantısında, dikkatleri çektiği teklifin 4. maddesinde değişikliğe gidildi. Teklife ilişkin bugün düzenlenen komisyonda, Sera Kadıgil'in işaret ettiği 4. maddede yer alan "rehabilite edilenler" ifadesi, "rehabilite edilen köpekler" şeklinde değiştirilerek kedilerin değişiklik kapsamı dışına alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem