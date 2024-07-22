Meclis'in Gündeminde Bugün 'Katliam' Var... CHP Genel Merkezi'nde 'Biz Yaşatmayı Seçiyoruz' Pankartı

Sokak hayvanlarına yaşam hakkı tanımak istemeyen iktidarın sunduğu "katliam yasası" görüşmeleri sürerken, CHP Genel Merkezi'ne "Katliam Yasasını Reddediyoruz" yazılı pankart asıldı. Afişte CHP lideri Özgür Özel ve Mira isimli köpeğin fotoğrafı yer alırken, "Biz yaşatmayı seçiyoruz" etiketi kullanıldı.

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Meclis'in Gündeminde Bugün 'Katliam' Var... CHP Genel Merkezi'nde 'Biz Yaşatmayı Seçiyoruz' Pankartı

İktidar, her kesimden tepki toplamasına rağmen sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa teklifinde ısrarcı olmaya devam ediyor. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda bugün görüşmeleri devam eden yasa teklifine Cumhuriyet Halk Partisi'nden de (CHP) "pankartlı" bir tepki geldi.

Meclis'in Gündeminde Bugün 'Katliam' Var... CHP Genel Merkezi'nde 'Biz Yaşatmayı Seçiyoruz' Pankartı - Resim : 1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK toplantısı devam ederken parti binasına, Özgür Özel ve Mira isimli köpeğinin fotoğrafının olduğu "Katliam Yasasını Reddediyoruz" yazılı pankart asıldı.

"Biz yaşatmayı seçiyoruz" etiketli pankartta Özel'in "Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahiplenildi ve üç bacağıyla sağlıkla yaşıyor" dediği Mira isimli köpekle olan fotoğrafı yer aldı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Hayvan katliamı hayvan hakları CHP
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