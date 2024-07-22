Başarır'dan Ölüm Yasasına Sert Tepki: Ötanazi Maddeleri Revize Edilmezse Direneceğiz

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açacak olan tasarının bugünkü görüşmelerinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP ve MHP’yi uzlaşmaya davet etti. Ötanaziyle ilgili maddelerin revize edilmesini aksi takdirde direnç göstereceklerini vurgulayan Başarır, “Seçmeninizin yüzde 90’ı bu teklifi doğru bulmuyor. Bizim çözümümüzü kabul edin, ortak bir bütçe olsun; kısırlaştıralım, aşılatalım ve yaşatalım” dedi.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki Hayvan Hakları Kanunu’ndaki değişikliklerle ilgili tasarının görüşmelerinde getirdikleri çözümü dile getiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, en kritik maddelerin ötanaziyi içeren 4 ve 5’inci maddeler olduğunu belirtti. Başarır, “Son söyleyeceğimi ilk olarak söyleyeyim, bu iki maddenin ve bununla bağlantılı maddelerin çekilmesi yeni bir düzenleme yapılması, hayvan hakkına uygun bir düzenleme yapılması zorunludur. Aslında bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP bir araştırma, bir anket yapsa, yanlış bir yolda olduklarını görecektir” diye konuştu.

'NEDEN YOL ALAMADIK?'

Uzun süredir sokak köpekleriyle ilgili sıkıntıları dile getirdiklerini söyleyen CHP’li Başarır, “2004’te bir yasa çıktı, komisyonlar kuruldu, valiliğe, belediyelere, veterinerlere, il sağlık müdürlüklerine, tarım müdürlüklerine bir sürü sorumluluk verildi. Neden bugüne kadar yol alamadık?” diyerek şöyle devam etti:

“2004-2019 arası belediyelerin büyük çoğunluğu partinizin belediye başkanlarıydı. Bu sorun çözülemez miydi? Çözülebilirdi. Çorum Belediyesi’yle ilgili bir haber gördüm, takdir de ettim, Çorum Belediyesi sokak hayvanlarını kısırlaştırdı, yaşattı. Sizin partinizin belediyesi yapmış bunu. Demek ki buna kafa yormuş bir sonuca varmış. Bunu hala yapma şansımız var. Bakın 4 milyon canlıdan bahsediyoruz. Bunlar uyutulacak mı? Ötanazi diyorsunuz. Hukukumuzda böyle bir kavram yok. Olan ülkelerde uygulanacak insanın iradesine bağlı. Bir çözüm getirmeye çalışmışınız ama saçma sapan bir şey çıkmış ortaya. Bizim bir çözümümüz var. Sayın Genel Başkanımız bunu söyledi, bununla ilgili bir fon hazırlayalım, dedi. Bunu da nereden karşılayalım? At yarışı, milli piyango ve bazı vergilerle belediyeler ortak bir bütçe olsun. Bununla kısırlaştıralım, aşılatalım ve yaşatalım, yerinde yapalım bunu, dedi.”

'SEÇMENİNİZİN AYRISI MANTIKLI BULMUYOR'

CHP’li Başarır, sokak hayvanlarına ötanazi uygulamasını getiren tasarıyla ilgili yapılmış ankete dikkat çekerek AKP ve MHP milletvekillerini uyardı. Başarır şunları söyledi:

“Konuyla ilgili en son bir anket yapıldı. Bizim teklifimize AKP seçmeninin yüzde 40’ı mantıklı diyor. CHP, İYİ Parti ve diğer muhalefet partilerinin seçmeninin yüzde 90’ı mantıklı diyor. MHP seçmeninin yüzde 60’ı mantıklı diyor. Yine seçmeninizin yarısı bunu doğru bulmuyor. Demek ki, burada bir yanlış var. Burada sokak köpeklerinden zarar görmüş aileleri, anneleri, babaları getirip bir tartışmaya sokmaya gerek yok. Yani o ailenin acısına burada ortak olmayan var mı? Ama sorunu böyle çözemeyiz. Trol hesaplarla algı yaparak çözemeyiz. Bazı münferit videoları yayarak çözemeyiz. İşte bu yasanın 4 ve 5’inci maddelerini ya çıkarıp revize ederiz, ya erteleriz. Ama her şeye rağmen biz yaptık oldu, 4 milyon hayvanı katledeceğiz derseniz, büyük bir direnç olur. İçtüzüğün bize vermiş olduğu tüm hakları, yetkileri sabahlara kadar biz kullanırız. Bu bir tehdit değil çünkü toplumdan böyle bir tepki geliyor. Toplum karşı. Kendi seçmeniniz karşı, eminim kendi evlatlarımız arasında anket yapsak yüzde 80 karşı çıkar buna. Yarın ben danışma kurulunda grup başkanınıza da söyleyeceğim. Birebir konuştuğumuzda milletvekillerimizle çocuklarımızla onlar da karşı, Siz de vicdanen rahat değilsiniz. Yol yakınken gelin önerilerimizle 17 maddeyi uygun bir hale getirelim, bu işi çözeriz.”

Kaynak: Gerçek Gündem