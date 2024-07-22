Hatay'da İşyeri Alevlere Teslim Oldu

Hatay’da inşaat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İşyerinde büyük oranda maddi hasar oluştu.

Hatay'da İşyeri Alevlere Teslim Oldu

Edinilen bilgilere göre Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde inşaat malzemeleri satan bir işyerinde yangın çıktı. İşyerinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahalesinin sonuncunda söndürüldü. Çıkan yangından dolayı işyerinde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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