Kandilli ve AFAD Duyurdu, İstanbul, İzmir, Balıkesir Sallandı: Çanakkale'de Büyük Deprem

Kandilli Rasathanesi saat 17.39'da Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak servis etti. Korkutan deprem İzmir, Balıkesir, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi. Deprem kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

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Kandilli ve AFAD Duyurdu, İstanbul, İzmir, Balıkesir Sallandı: Çanakkale'de Büyük Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Çanakkale'de saat 17.39'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ezine olan şiddetli depremin derinliği 12.9 kilometre olarak kaydedildi.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Korkutan deprem İzmir, Balıkesir, Tekirdağ ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi.

Kandilli ve AFAD Duyurdu, İstanbul, İzmir, Balıkesir Sallandı: Çanakkale'de Büyük Deprem - Resim : 1

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli'nin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) da açıklama geldi. AFAD'ın verilerine göre depremin şiddeti 4.7, derinliği ise 10.23 kilometre.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Depremle ilgili Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan ilk açıklama geldi. Toraman X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ezine merkezli 4.7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun…"

BAKAN YERLİKAYA: TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından açıklamada bulundu. Olumsuz bir durum olmadığını belirten Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Çanakkale Ezine’de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: Gerçek Gündem

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