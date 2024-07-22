Prof. Naci Görür'den İlk Açıklama: En Yakın Deprem Nerede Olacak?

Türkiye’nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale’de meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, söz konusu paylaşımında en yakın depremin Marmara içinde olacağını söyledi.

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Prof. Naci Görür'den İlk Açıklama: En Yakın Deprem Nerede Olacak?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Kandilli Rasathanesinin 4,9 büyüklüğünde AFAD’ın ise 4,7 büyüklüğünde açıkladığı depremi sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Görür, şunları söyledi:

Bahceli-Ezine/Çanakkale’de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramiç’in güneyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’ın orta branjina ait. Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak.

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'GELİN ÜLKEMİZİ DEPREM DİRENÇLİ YAPALIM'

Konuya dair sosyal medya hesabından bir açıklama daha yayımlayan Görür, ülkedeki hemen her yerin fay örgüsüyle kaplı olduğunu ve ülkenin herhangi bir bölgesinde, herhangi bir zamanda deprem yaşanma tehlikesi olduğuna dikkat çekerek şu sözleri kaydetti:

"Ülkenin herhangi bir bölgesi her hangi bir zamanda büyük bir depreme maruz kalabilir ve binlece insanımız ölebilir. Bu çok ciddi bir olasılıktır. Onun için bırakın fayların özelliklerini, yerini boyutunu, ne zaman deprem üreteceğini. Onu bilim insanları düşünsün. Siz nasıl kentinizi ve tüm ülkeyi deprem dirençli hale getirirsiniz onu düşünün. Hükümeti, muhalefeti ve halkı ile yumruk olur elbirliği ile çalışırsan bu mümkün. Deprem dirençli ülkelerde bizde olan büyüklükte depremler olunce bir kaç kişi tesadüfen ölüyor bizde ise on binler ölüyor. Bu bize yakışmıyor, gelin ülkemizi deprem dirençli yapalım. Bu mümkün. Sevgiyle

Kaynak: Gerçek Gündem

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