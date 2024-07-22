Ekonomist Özgür Demirtaş, Tehdit Edildi: 'Sıranı Bekle, Bunlar Daha Fragman'

Ekonomist Özgür Demirtaş, iktidara yakınlığıyla bilinen Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün dolardaki enflasyonu, hayat pahalılığını, TL'nin değer kaybını hesaba katmayarak, emekli maaşının dolar bazında arttığını iddia ederek, “20 yıl öncesine göre dolar bazında emekli maaşı şuan çok yüksek.” ifadelerini kullanmıştı.

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından Karagöz'e şu sözlerle sert tepki göstermişti:

"Yuh Yuh Yuh. İşte bu yüzden ak troller midemi bulandırıyor. Allah kahretsin, vicdansız. Güce tapan vicdansız.

Yaşa ulan emekli maaşı ile bir ay da görelim. Yazıklar olsun sana.

Delirtiyorlar beni. Sus Özgür diyorum. Sen üstüne düşeni yaptın diyorum. Ama dayanamıyorum"

TEHDİT EDİLDİ: 'BİR NEFES KADAR YAKININDAYIZ'

Demirtaş bugün sosyal medya hesabından tehdit edildiğini açıkladı. Demirtaş'ın paylaşımının altına kimliği belirsiz bir kullanıcı tarafından Demirtaş'a yönelik şu ifadeler kullanıldı:

"Özgür Demirtaş denen kansız senin kim olduğunu biliyoruz sıranı bekle bunlar fragman vatansız Manukyan'ın çocuğu senin gibi bu ülke çok ama meraklanmayın kim olduğunuz biliyoruz bir nefes kadar çok yakınınızdayız..."