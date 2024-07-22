Türkiye'ye Schengen Yok, Ermenistan’a Vize Yok

Türkiye vatandaşları için Schengen vizesi çilesi çekerken AB, Ermenistan ile vizesiz seyahat görüşmelerine başladı.

Türkiye'ye Schengen Yok, Ermenistan’a Vize Yok

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan’la vizesiz seyahat görüşmelerini başlatırken, Ermenistan ordusuna 10 milyon euroluk yardım teklifinde bulundu.

AB Konseyi, 22 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Ermenistan ile vizesiz seyahat müzakerelerinin başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Bu kapsamda, Ermenistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ndeki AB ülkelerine vizesiz kısa süreli seyahat gerçekleştirmeleri mümkün hale gelecek. AB, Moldova, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerle daha önce benzer anlaşmalar imzalamıştı.

10 MİLYON EURO’LUK ASKERİ YARDIM

AB Konseyi, vize serbestisi görüşmelerinin yanı sıra Ermenistan ordusuna 10 milyon Euro yardım teklifinde bulundu.

Bu yardım, Ermenistan’ın güvenlik ve savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, AB’nin bu adımını bir "dönüm noktası" olarak nitelendirerek, "Bu, Ermenistan ile AB arasında ortak değerler ve ilkeler temelinde derinleşen bir ortaklığın göstergesidir" şeklinde konuştu.

SEYAHAT İÇİN KRİTERLER

AB, vizesiz seyahat rejiminin hayata geçirilmesi için Ermenistan’ın belirli kriterleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Ermenistan basını, sürecin birkaç yıl sürebileceğini aktardı. Vize serbestisi sağlandığında, Ermenistan vatandaşları Schengen Bölgesi ülkelerine vizesiz giriş yapabilecekler.

Kaynak:Reuters

Başarır'dan Ölüm Yasasına Sert Tepki: Ötanazi Maddeleri Revize Edilmezse Direneceğiz 'Ötanazi Maddeleri Revize Edilmezse Direneceğiz'
Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak
Başvuranlara 1500 TL Para İadesi Yapılıyor : Son Başvuru Tarihini Kaçırmadınız Başvuranlara 1500 TL Para İadesi Yapılıyor : Son Başvuru Tarihini Kaçırmadınız
Ağrı Dağı'ndaki Faciadan Kurtulan Dağcı, 4 bin 800 Metrede Yaşananları Anlattı Ağrı Dağı'nda Neler Yaşandığını Anlattı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
Kandilli ve AFAD Duyurdu, İstanbul, İzmir, Balıkesir Sallandı: Çanakkale'de Büyük Deprem Çanakkale'de Büyük Deprem! İstanbul da Sallandı
Bu 6 Cihazın Fişini Uzatma Kablolarına Takmamalısınız Bu 6 Cihazın Fişini Uzatma Kablolarına Takmamalısınız
Emekli Maaşlarında Fark Ödemesi Tarihi Netleşti SGK, Zam Farkı Ödemesinin Tarihini Açıkladı
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?