Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan 'Çanakkale Depremi' Açıklaması: 'Bu Deprem Sürpriz Değil'

Çanakkale'de 4.7 büyüklüğünde depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıklama yaptı.

Ersoy, "Bu bölgedeki deprem sürpriz değil. Kuzey Anadolu fayının Bolu'dan itibaren inen kolları içerisinde Edirne'ye doğru uzanan kollar da var. Bu deprem de böyle fay zonu üzerinde gerçekleşmiştir. Tabii ki 4'ün üzerindeki her deprem hissedilebilir bir deprem. İnsanlar korkabiliyor. Daha önceki yıllarda da olmuştu. Yani burası 4 ve 4'ün üzeri depremler için uygun bir yer. Bu deprem sürpriz değil. Sadece hissedilmesi daha fazla olmuştur. 4'ün çok üzerinde depremler de olabilir 6 civarı olabilecek fay zonları var. 4.8'in öncü mü yoksa müstakil bir deprem mi olduğunu bilme şansımız yok.

BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Bu depremden sonra büyük bir deprem geliyor demek doğru değil. Burası bir deprem bölgesi. 4.7'den büyük depremler oluşturma kapasitesi var. Zaten bu depremi geçiştirsek bile bundan sonraki depremleri etkileyecektir. Tüm depremler için kentsel dönüşüme ağırlık vermemiz lazım. 5.5 büyüklüğündeki depremlerde binalar hiç hasar görmemesi gerekiyor. Bizim yapı stoğumuzda çok hatalar var. Bunu geçiştirsek ne olacak ki. Hasarların olmaması için kentsel dönüşüm hızlanmalı. Bizim depremsiz günümüz olmayacak. Çünkü ülkemiz deprem bölgesi. 4.7-4.8 yıkım olabilecek bir deprem değil. 2023 yılında 95 bin adet deprem olmuş. Normalde 4 yılda olması gereken deprem sayısı 1 yıl içerisinde gerçekleşti. Bunun sebebi de 2023'teki büyük depremlerdi. 99'dan bu yana gecikmişliğimiz var. Kentsel dönüşümün üzerine gitmek gerekiyor. Bu depremler 4.7 ile kalmayacaktır. Daha büyük depremler de olabilir. Hiç boş durmamamız gerekiyor" dedi.