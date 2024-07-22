'Fransız Okulları' Krizinde Yeni İddia: İktidara Yakın İsimlerin Çocukları Bu Okullarda Kayıtlı

Türkiye’de eğitim veren Fransız Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının hukuki statüsü konusunda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Fransa Büyükelçiliği arasında yaşanan krizde yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fransız okullarına “Din dersleri verilmediği” için müdahale ettiğini ve okulların statülerinin değiştirmek istemesi nedeniyle bakanlıklar arasında krize neden olduğunu yazmıştı.

Babacan konuyla alakalı haberinde; hükümetin Fransız okullarında din ve ahlak dersi verilmesi, Türk müfredatının uygulanması ve MEB’e bağlı Türk öğretmenlerinin görev alması konusunda baskı yaptığını ifade etmişti.

MEB 'YASAK' DİYOR AMA BAKANIN ÇOCUKLARI FRANSIZ OKULLARINDA EĞİTİM ALIYOR

Öte yandan MEB'in "Fransız okullarına Türk öğrencilerin kayıt edilmesi yasaktır, buna müdahale ettik" açıklamasına rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın ve iktidara yakın birçok ismin çocuklarının Fransız okullarında eğitim aldığına dair iddialar da ortaya atılmıştı.

O İDDİALAR YANITSIZ KALDI

Gazete Pencere'nin aktardığına göre, iddialar sonrası MEB, Fransız okullarına ilişkin yapılan haberlere dair bir açıklama yaptı. Açıklamada iddialar yalanlanırken, “Millî Eğitim Temel Kanunu hükümleri uyarınca Türk öğrencilerin bu yerlere kayıtlarının yapılması mümkün değildir” denildi ancak Göktaş'ın çocuklarının Fransız okullarında eğitim aldığına ilişkin bilgilere cevap verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'daki Charles de Gaulle ve İstanbul'daki Pierre Loti liseleri, Türkiye’deki Fransız elçiliğine bağlı bulunuyor. İki okul da doğrudan Fransız Milli Eğitim Bakanlığı ve Yurt dışı Fransız Eğitim Ajansı (AEFE) tarafından yönetiliyor. Okulun eğitim-öğretim kararları direkt olarak AEFE tarafından alınıyor ve denetleniyor. Müfredat, AEFE’nin tüm dünyada eğitim veren kurumları ile uyumlu olarak düzenleniyor.

İki Fransız okulunun Türkiye'den resmi onayı bulunmuyor. Bu durumda iki okul da MEB tarafından resmi olarak tanınmıyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlık da bu noktada başlıyor.

Aralık ayında MEB ve Fransız büyükelçiliği arasında yapılan görüşmelerin ardından 2024 yılı başında iki Fransız okuluna Türk vatandaşı öğrencilerin artık alınmayacağına dair haberler basına yansıdı.

12 Temmuz’da Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü ve Kültür Etkinlikleri İşbirliği Müsteşarı Sylvie Lemasson imzasıyla velilere yazılı açıklama gönderildi.

Açıklamada, 2 Temmuz tarihinde MEB’in kendilerine gönderdiği anlaşma taslağının kabul edilmemesi halinde, 2024-2025 öğretim yılından itibaren Türk öğrenci alınamayacağı ve okulda eğitim gören öğrencilerin de Türk okullarına nakledileceğine ilişkin bir nota verildiği belirtildi.

13 Temmuz’da ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda, Fransız yetkililerin sunulan şartları kabul etmemeleri halinde gerekli hukuki prosedürü başlatacaklarını söyledi.