Erdoğan-Esad Görüşmesinde Yer ve Tarih Belli Oldu

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye'de ağırlanabileceğini veya görüşmenin üçüncü bir ülkede yapılabileceğini söylemişti.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Daily Sabah'tan Dilara Aslan'a konuşan bir kaynak, "Erdoğan ve Esad arasında ilk görüşmenin Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılması planlanıyor" dedi.

GÖRÜŞME AĞUSTOS AYINDA İDDİASI

Kaynak, görüşmenin Ağustos ayında gerçekleşebileceğini belirtirken, Dışişleri iddianın Cumhurbaşkanlığı'na sorulması gerektiğini söyledi.

"İRAN DAVET EDİLMEYECEK"

Görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuk yapmasının planlandığını belirten kaynak, "Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani görüşmeye davet edilebilir. İran yüksek ihtimalle davet edilmeyecek" diye konuştu.

MASADAKİ ÜÇÜNCÜ ÜLKEYDİ

Öte yandan Moskova'nın Şam'daki müttefiki İran, Astana sürecinde Türkiye ve Rusya ile birlikte masadaki üçüncü ülkeydi.

Kaynak: Gerçek Gündem