İmamoğlu'ndan AKP’deki 'Protokol Krizi'nde Yeniden Refah'a Destek

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köstence Belediye Başkanı Vergil Chitac, Romanya Belediyeler Birliği İcra Başkanı ve Buzau Belediye Başkanı Costantin Toma ile İstanbul’da bir araya geldi. Heyetle görüşmesinin ardından açıklama yapan İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da yer aldığı Urfa İl Koordinasyon Toplantısında, masadan Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın isminin kaldırılmasıyla yaşanan protokol krizine tepki gösterdi.

'BAKAN DEMOKRASİYE EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAHİP ÇIKMALI'

Gülpınar’a yapılan davranışı kınadığını söyleyen İmamoğlu, "Kim vesile olmuşsa yanlıştır. Kim sebep olmuşsa yanlıştır, hesabı sorulmalıdır. Sayın Bakan belki bir davranışa maruz kalmış olabilir. Adı üstünde Çevre ve Şehircilik Bakanı. Dolayısıyla bizim beklentimiz Sayın Kurum’dan, Çevre ve Şehircilik Bakanından, yerel demokrasiye en güçlü şekilde sahip çıkmasıdır. Oradaki manzara beni buradan üzmüştür. Aynı zamanda encümen üyemiz olan değerli belediye başkanı, halkın seçtiği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanımızın en olgun biçimiyle bunu orada kendilerine aktarmasını da kıymetli buluyorum" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar

'BİZ BUNLARI ÇOK YAŞADIK'

İmamoğlu, buna benzer krizlerin daha önce de yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Bu ve buna benzer çok şey yaşadık. Toplantılara yok sayılma, davet edilmeme vesaire... Bunun bu ülkeye hiçbir faydası yok. Yani bugün ülkemizde ekstra vergi getirerek, büyük paketler hazırlayarak ya da memleketin insanlarının bugünkü ekonomik zorluklarını düzeltiyoruz diye ekonomik paketler hazırlayarak memleketin ekonomisini düzeltemezsiniz. Memleketin ekonomisini ancak hukuka inanışınızla yani hukukun üstünlüğüyle, yerel yönetimlerin güçlendirildiği yani demokrasinin güçlendirilişiyle düzeltebilirsiniz. O da kalıcı bir ekonomik düzelme olur.

'HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ BUNU HAK ETMEZ'

O bakımdan yarınlarda bu krizlerin büyümemesi, bu krizlerin olmamasını istiyorsanız hukukun üstünlüğüne, adalete ve aynı zamanda demokrasiye inancınızı gözden geçireceksiniz. Bu yönüyle Sayın Bakan, Sayın Kurum umarım bu davranışın gereğini yapar ve bundan sonra bir daha böylesi bir davranışla, tutumla karşı karşıya kalmaz diye düşünüyorum. Hiçbir belediye başkanımız bunu hak etmez, edemez. Biz bu tür davranış ve bu uygulamaların takipçisi olacağız.”

Kaynak: Gerçek Gündem