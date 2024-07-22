Kemal Türkler'in Kızı Nilgün Türkler, DİSK'in Anma Törenine Katılmadı

DİSK'in Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'in kızı Nilgün Türkler, DİSK'in anmasına katılmadı. DİSK'i sert sözlerle eleştiren Türkler, "Babamın katilleriyle aynı masaya oturanlara, babamın anma törenleri de dahil olmak üzere omuz vermeyeceğim" dedi.

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Kemal Türkler'in Kızı Nilgün Türkler, DİSK'in Anma Törenine Katılmadı

Bugün Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'in katledilişinin 44'üncü yılı... DİSK de Türkler'in anmak için mezarı başındaydı ama anmaya Türkler'in kızı Nilgün Türkler'in katılmaması dikkat çekti.

Nilgün Türkler, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan’ın İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaretini hatırlatarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Kemal Türkler'in Kızı Nilgün Türkler, DİSK'in Anma Törenine Katılmadı - Resim : 1

DİSK’in son dönemki politikalarının kuruluş ilkelerine uymadığını belirten Türkler, "Babamın katilleriyle aynı masaya oturanlara, babamın anma törenleri de dahil olmak üzere omuz vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Türkler, sadece yakın dostları ve eşiyle birlikte mezarlık ziyareti yaptığını ifade etti.

Öte yandan Türkler, aile fertlerinin DİSK'in etkinliğinde isimlerinin kullanılmamasını istediği halde kullanıldığını belirterek, "TÜRKLER Ailesi adını saygısızca kullanan çizgisi belirsiz DİSK ile birlikte olmadığımı kamuoyuna saygıyla duyururum" dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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