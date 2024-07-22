Komisyondan Dikkat Çeken Karar: Katliama 'Ötanazi' Denilmeyecek

Sokak hayvanlarının "ötanazi" adı altında katledilmesine zemin hazırlayan "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 17 Temmuz'da gerçekleşen görüşmelerinde ilk üç madde kabul edildi. Her kesimden gelen tepkilere rağmen iktidarın ısrarla yasalaştırmaya çalıştığı teklifin görüşmelerine bugün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda devam edildi.

TELEVİZYON 'ARIZALANMIŞ'

Hayvan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri komisyon salonuna alınmazken, Meclis koridorunda toplantıyı takip edebilmeleri için konulan televizyon da kaldırıldı. Muhalif milletvekilleri bu durumu eleştirince Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, televizyonun 17 Temmuz’daki görüşmelerde arızalandığını ve tamir için kaldırıldığını iddia etti.

Ardından Kirişci, komisyon üyesi olmayan milletvekillerine söz vermeyeceğini söyledi. Milletvekilleri, keyfi karara tepki gösterip sıralara vurarak protesto edince de komisyona beş dakika ara verildi.

'ÖTANAZİ' KELİMESİ ÇIKARILIYOR

Aranın ardından komisyonda verilen karara göre; "ötanazi" kelimesi tekliften çıkarılacak. Bunun yerine “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır” hükmü eklenecek.

Söz konusu hüküm şu şekilde:

"Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak,

a) Hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında,

b) Akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda,

c) Davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda,

veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır."

Kaynak: ANKA