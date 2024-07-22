CHP'de MYK Toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özgür Özel başkanlığında toplandı.

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CHP'de MYK Toplandı

Parti genel merkezindeki toplantı saat 13.25'te başladı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'da, bu ay içerisinde Suriye'nin başkenti Şam'a yapılması planlanan ziyaret, 1-3 Ağustos arasında Burdur'da düzenlenecek il başkanları toplantısı, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, 9'uncu Yargı Paketi, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi, emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor.

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