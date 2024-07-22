AKP'li Metin Külünk'ten Partisine 'Açık Çağrı': Sokak Hayvanları Yasa Teklifini Geri Çekin

AKP'li Metin Külünk, sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa teklifine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı'na "Yasayı geri çekin" çağrısı yaptı. Külünk aynı çağrıda "Cumhurbaşkanımıza toplumda oluşan ve de oluşacak muhtemel olumsuz havayı arz ediniz" dedi.

AKP'li Metin Külünk'ten Partisine 'Açık Çağrı': Sokak Hayvanları Yasa Teklifini Geri Çekin

Eski AKP İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarından beri yakınında bulunan AKP'li Metin Külünk, 'uyutma' adı altında sokak hayvanlarının katledilmesini öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Partisine yönelik sözleriyle de gündem olan Külünk, bu kez de "Açık Çağrımızdır" diyerek, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı'na seslendi. Mevcut yasayı 'hayvan katliamının önünü açacak' olarak nitelendiren Külünk, yasa teklifini geri çekme çağrısı yaptı.

'YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEKİNİZ'

Külünk'ün paylaşımı şöyle:

"AÇIK ÇAĞRIMIZDIR

Bugün mecliste Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşülecek olan sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifine dair Komisyon Başkanımıza çağrımızdır.

Sadece yaratılmış insan olmak kimliğiniz üzerinden merhamet ve vicdanınızı merkeze koyarak
HAYVAN KATLİAMININ ÖNÜNÜ AÇACAK iş bu yasa teklifini geri çekiniz.

'CUMHURBAŞKANIMIZA OLUMSUZ HAVAYI ARZ EDİN'

Ve de Sayın Cumhurbaşkanımıza giderek toplumda oluşan ve de oluşacak muhtemel olumsuz havayı arz ediniz.

Siz de iyi bilirsiniz ki TBMM’ye gelen her yasa her zaman olduğu gibi geçmemiştir geçmez de.

Yasa teklifinin milletimiz nezdindeki tartışmaları ve de milletvekili arkadaşlarımızın bu konudaki vatandaşlarımızdan aldıkları tepkiler üzerinden yasanın maddeleri üzerinde değişiklik yapmak mümkündür.

'YASA GELDİĞİ GİBİ GEÇECEK DİYE BİR KURAL YOK'

O halde yasa geldiği gibi geçecek diye bir kural da yoktur.

Çünkü orası milletin meclisidir ve milletin meclisinin iradesinin üzerinde bir başka güç de yoktur.

Konuyla alakalı sokaktan aldıkları tepkiyi sizlere ileten milletvekili arkadaşlarımızın düşüncelerine lütfen itibar ediniz ve de böyle bir hayvan katliamının önünü açacak yasa teklifinin mecliste görüşülmesine izin vermeyiniz.

'BU CANLARA SAHİP OLMAMIZ GEREKİR'

Ve diyoruz ki; Allah'ın yaratıp insana emanet ettiği ne faunaya ve ne de floraya kötülük yapamayız. Onlara güzel bakıp kollamak insan olmanın özelliği. Tarihsel olarak evcilleştirilen hayvanların (kedi-köpek) artık doğada tek başlarına yaşam sürmeleri imkansız.

Popülasyonun sahiplenilme imkanlarının üzerinde artması durumunda, barındırma ve kısırlaştırılma bu canların huzurlu yaşaması ve bizim de emanet edilen bu canlara sahip olmamız gerekir.

Elbette tedbir olmalıdır. Öldürmemin dışında mutlaka çözüm yolu vardır. Bu milletin medeniyet değerleri öldürmeye değil yaşatmaya ve problemleri yok etmeden çözmeye odaklıdır."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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