Kadınların Kararlılığı Geri Adım Attırdı: Soyadı Dayatması Yargı Paketinden Çıkarıldı

Yargı paketinin tartışmalı maddeleri arasında yer alan soyadı düzenlemesinde geri adım atıldı.

Kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını öngören madde yargı paketinden çıkarıldı.

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yaptığı görüşmenin ardından, kadınlara ‘soyadı’ dayatması olarak anılan maddenin 9. Yargı Paketinden çıkarıldığını duyurdu.

'KADINLARIN MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ'

Nazlıaka, kadınların mücadelesinin sonuç verdiğini vurguladığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Bizim gene çok üzerinde durduğumu bir konumuz var. 9. Yargı Paketinde kadınlar için bir tehdit olarak duran, soyadı dayatması. Biz meseleye sadece bir soyadı şeçimi olarak bakmıyoruz. Bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Kadın erkek eşitliği hakkıdır, bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasıdır. Kadının bir soy kütüğünden bir soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların tercih hakkıdır.

Sayın Bakanla yaptığımız görüşmede bu dayatmanın, 9. Yargı Paketinden çıkarıldığının müjdesini sizlere vermek isterim. Ve özellikle bu yönde mücadele eden tüm kız kardeşlerime, bu yönde mücadele eden erkeklere, başta Özgür Özel olmak üzere partimize teşekkür ederim.”

Böylece paket yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ancak içeriğinde soyadı kanunu olmayaca.