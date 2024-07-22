Sulama Kanalına Düşen Köpeğin İmdadına İtfaiye Yetişti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çınar ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) sulama kanalına köpek düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık taramaları yapılmak üzere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Kaynak: İHA