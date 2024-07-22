İYİ Parti'de Deprem! Bir Milletvekili Daha İstifa Etti

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ersagun Yücel X hesabından yaptığı açıklamada "Türk Kamuoyuna Duyuru Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den istifa ettiğimi bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.