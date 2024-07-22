İYİ Parti'de Deprem! Bir Milletvekili Daha İstifa Etti
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Ersagun Yücel X hesabından yaptığı açıklamada "Türk Kamuoyuna Duyuru Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den istifa ettiğimi bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.
Türk Kamuoyuna Duyuru— A. Ersagun Yücel (@ErsagunYucel) July 22, 2024
Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den istifa ettiğimi bildirmek isterim. pic.twitter.com/NyTrIf7lHR
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