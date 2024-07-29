Cumhur İttifakı Seçmeni de Hemfikir: 'İktidar, Ekonomiyi Kötü Yönetiyor'

MetroPOLL Araştırma, dikkat çeken bir ekonomi anketi düzenledi. Buna göre Cumhur İttifakı seçmeni dahil vatandaşların yüzde 80'inden fazlası, ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor.

Son Güncelleme:
Cumhur İttifakı Seçmeni de Hemfikir: 'İktidar, Ekonomiyi Kötü Yönetiyor'

Ekonomik kriz giderek derinleşiyor, enflasyondaki yükseliş durdurulamıyor. İğneden ipliğe her şeye zam gelirken vatandaşın alım günü her geçen gün azalıyor. Ekonomideki çöküş anket sonuçlarına da yansıdı. Cumhur İttifakı seçmeninin büyük çoğunluğu artık iktidarın ekonomiyi kötü yönettiği konusunda hemfikir.

ANKETTEN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

MetroPOLL Araştırma, 12-16 Temmuz tarihleri arasında 1699 kişi ile yaptığı anket sonucunu paylaştı. Vatandaşlara, "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

"İyi yönetildiğini düşünüyorum" diyenlerin oranı yüzde 16,3 olurken, "kötü yönetildiğini düşünüyorum" diyenlerin oranı yüzde 81,3 oldu. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 2,4.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılım yapıldığında ise tablo oldukça dikkat çekici.

Cumhur İttifakı Seçmeni de Hemfikir: 'İktidar, Ekonomiyi Kötü Yönetiyor' - Resim : 1

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, anket sonucunu sosyal medya hesabından, "Cumhur İttifak’ı seçmenleri dahil tüm toplum ekonominin iyi yönetilmediği konusunda ittifak etmiş görünüyor." notuyla paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Anket MetroPOLL
Son Güncelleme:
Kocaeli'deki Camide Dünyada Bir İlk Yaşandı! Fazla Örneği Bulunmuyor Kocaeli'deki Camide Dünyada Bir İlk Yaşandı! Fazla Örneği Bulunmuyor
7 Bin 885 Araç İncelemede: Maliye, Gelir Beyan Etmeyin Lüks Araç Kullananların Peşine Düştü Gelir Beyan Etmeyip Lüks Araca Binenler Yandı
Trump Güçlendikçe Kripto Fırlıyor: Bitcoin Kritik Sınırda! Bitcoin Kritik Sınırda!
İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Diri Fay Uyarısı: Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var! Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var!
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsüyle Kamyon Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var Yolcu Otobüsüyle Kamyon Çarpıştı!