Cumhur İttifakı Seçmeni de Hemfikir: 'İktidar, Ekonomiyi Kötü Yönetiyor'

Ekonomik kriz giderek derinleşiyor, enflasyondaki yükseliş durdurulamıyor. İğneden ipliğe her şeye zam gelirken vatandaşın alım günü her geçen gün azalıyor. Ekonomideki çöküş anket sonuçlarına da yansıdı. Cumhur İttifakı seçmeninin büyük çoğunluğu artık iktidarın ekonomiyi kötü yönettiği konusunda hemfikir.

ANKETTEN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

MetroPOLL Araştırma, 12-16 Temmuz tarihleri arasında 1699 kişi ile yaptığı anket sonucunu paylaştı. Vatandaşlara, "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

"İyi yönetildiğini düşünüyorum" diyenlerin oranı yüzde 16,3 olurken, "kötü yönetildiğini düşünüyorum" diyenlerin oranı yüzde 81,3 oldu. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 2,4.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılım yapıldığında ise tablo oldukça dikkat çekici.

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, anket sonucunu sosyal medya hesabından, "Cumhur İttifak’ı seçmenleri dahil tüm toplum ekonominin iyi yönetilmediği konusunda ittifak etmiş görünüyor." notuyla paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem