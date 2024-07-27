Özgür Özel, İYİ Partili Vekilin Nikah Şahidi Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gazeteci Serap Belovacıklı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin düğün törenine katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve sanatçı Melek Baykal da çiftin nikah şahitiğini yaparken nikahı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı.

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Özgür Özel, İYİ Partili Vekilin Nikah Şahidi Oldu

CHP Genel Başkanı Özel, gazeteci Serap Belovacıklı ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale’nin düğün törenine katıldı. Çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Belovacıklı ile Özlale ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Özgür Özel, İYİ Partili Vekilin Nikah Şahidi Oldu - Resim : 1

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve sanatçı Melek Baykal çiftin nikah şahitiğini yaparken nikahı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı.

Özgür Özel, İYİ Partili Vekilin Nikah Şahidi Oldu - Resim : 2

ÖZEL, CHP GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI KİLLİK'İN DÜĞÜNÜNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün erken saatlerde de partisinin Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in düğün törenine katıldı.

Özgür Özel, İYİ Partili Vekilin Nikah Şahidi Oldu - Resim : 3

İstanbul'daki düğünde Gençosman Killik ile Özge Türkyılmaz'ın nikah şahitliğini yapan Özel, ailelerine de ''hayırlı olsun'' dileklerini iletti.

Etiketler
Özgür Özel Ümit Özlale CHP İYİ Parti Müsavat Dervişoğlu Melek Baykal
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