Özgür Özel, İYİ Partili Vekilin Nikah Şahidi Oldu

CHP Genel Başkanı Özel, gazeteci Serap Belovacıklı ile İYİ Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale’nin düğün törenine katıldı. Çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Belovacıklı ile Özlale ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve sanatçı Melek Baykal çiftin nikah şahitiğini yaparken nikahı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı.

ÖZEL, CHP GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI KİLLİK'İN DÜĞÜNÜNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün erken saatlerde de partisinin Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in düğün törenine katıldı.

İstanbul'daki düğünde Gençosman Killik ile Özge Türkyılmaz'ın nikah şahitliğini yapan Özel, ailelerine de ''hayırlı olsun'' dileklerini iletti.