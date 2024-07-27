Naci Görür’den O Ankete Tepki: 'Bu Kadar Çabuk Unutamazsınız'

Jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ASAL Araştırmanın “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” anketinde depremin olmamasına tepki gösterdi. “Bu kadar çabuk unutamazsınız” diyen Görür, “Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden DEPREM DİRENÇLİ kentler talep ediniz” dedi.

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Naci Görür’den O Ankete Tepki: 'Bu Kadar Çabuk Unutamazsınız'

ASAL Araştırma, 26 ilde vatandaşlara “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 64.6'sı ise en önemli sorunun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu ankete sessiz kalamadı.

Naci Görür anket sonuçlarına, “Bu kadar çabuk unutamazsınız” diyerek tepki gösterdi.

Naci Görür’ün paylaşımı şu şekilde:

"Halk TV’de Türkiye’nin en önemli sorunlarını gösteren bir araştırma yayınlandı. ASAL diye bir kurum yayınlamış galiba. Ankette pahalılık var, güvenlik var, işsizlik var, terör var, ahlak kaybı var, anayasa var, Daha neler neler var. Olmayan ne biliyor musunuz? DEPREM YOK, DEPREM.

Daha yakında elli binden fazla suçsuz, günahsız insanlarını gömmüş bir toplumun gerçeği bu. Televizyondaki konuşmacılar da her şey normalmiş gibi bunu tartışıyorlar. Benim güzel kalpli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden DEPREM DİRENÇLİ kentler talep ediniz. Sevgiyle"

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Deprem 6 Şubat depremleri Naci Görür
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