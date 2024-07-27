TBMM'den Netanyahu Tezkeresi
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkerede, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" denildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun geçtiğimiz hafta ABD Kongresindeki skandal konuşması tüm dünyada büyük tepkiyle karşılanmıştı. Netanyahu'nun ayakta alkışlandığı olay sonrası TBMM'de tezkere kabul edildi.
"BU DEMOKRATİK AYIBI ESEFLE KARŞILADIĞIMIZI İLAN EDİYORUZ"
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkerede, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" denildi.
Kaynak: AA
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